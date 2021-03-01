«Проходных матчей не должно быть». Казахстанский эксперт назвал фаворита в розыгрыше Суперкубка-2021
Турнир в Туркестане откроет футбольный сезон-2021.
Турнир в Туркестане откроет футбольный сезон-2021.
В Суперкубке Казахстана по футболу-2021 не будет проходных матчей, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что турнир станет репетицией к КПЛ-2021, и назвал фаворита розыгрыша.
— Насколько интересным будет турнир в новом формате?
— Честно признаться, мне очень нравится, что розыгрыш турнира будет проходить в новом формате. Это необычно.
— Кто фаворит Суперкубка?
— Наверное, фаворитом можно считать «Кайрат». По сравнению с алматинцами, которые предприняли точечное усиление, «Астана», «Шахтер» и «Тобол» значительно обновились, отпустив прежних лидеров, на место которых были приглашены другие футболисты.
По этим играм можно судить, на что будут претендовать команды в чемпионате. Я думаю, у клубов было достаточно времени в январе и феврале для подготовки к сезону, когда они находились на сборах в Турции в хороших условиях и имели возможность проводить спаринги с достойными соперниками.
— Будут ли участники Суперкубка мотивированны на победу, или этот турнир для них не больше чем разминка?
— Это престижный турнир. Наверное, как Кубок Казахстана. Я думаю, что команды будут мотивированны выиграть трофей. В начале сезона всегда хочется поднять настроение и команде, и себе. Поэтому, наверное, не будет проходных матчей.
Наверняка, кроме призового фонда от спонсора будут премиальные в клубах. Это тоже сильный мотивирующий момент. Ну, а победить в таком турнире престижно. Во всех странах команды стараются выиграть подобный трофей. Такая победа идет в зачет клуба и футболиста. Поэтому игры должны быть очень интересными.
Напомним, Суперкубок Казахстана пройдет в новом формате с участием четырех клубов, «Кайрата», «Тобола», «Астаны» и «Шахтера». Второго марта в первом полуфинале турнира «горняки» сыграют со столичным клубом, а на следующий день алматинцы встретятся с костанайцами. Пятого марта состоится матч за третье место, а шестого финал. Все игры пройдут в Туркестане на новом стадионе «Туркестан Арена».