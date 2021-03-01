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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Георге Хаджи отклонил предложение из России

Румынский тренер Георге Хаджи отклонил предложение российского клуба, сообщает 1 марта в своем Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

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По его информации, специалист отклонил три предложения о тренерской работе за последние месяцы. Одно из них было из России, одно — из Румынии. Также ему предлагали возглавить софийский ЦСКА.

Последним местом работы 56-летнего Хаджи был «Вииторул». Ранее он также тренировал сборную Румынии, «Бурсаспор», «Галатасарай», «Политехнику» и «Стяуа». В качестве тренера он стал чемпионом Румынии и обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка Турции.

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