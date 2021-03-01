Трансферная бомба! «Тобол» объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги
Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел в ФК «Тобол», сообщает
Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел в ФК «Тобол», сообщает
Костанайская команда забрала его на правах безвозмездной аренды из «Ризеспора», выступающего в турецкой Суперлиге.
Ранее стало известно, что «Тобол» искал футболиста в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.
30-летний Йованчич будет выступать за костанайцев до конца сезона. Ранее он играл за сербские «Сумадию», «Земун», «Борац», «Войводину» и «Црвену Звезду», в составе которой принимал участие в матчах Лиги чемпионов против таких именитых команд, как «Ливерпуль», «Бавария» и «Наполи».
В сезоне-2018/19 Йованчич вошел в число лучших игроков сербской Суперлиги. Он будет выступать в «Тоболе» под номером 29.