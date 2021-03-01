«Астана» может подписать бывшего футболиста ЦСКА и «Монако»
ФК «Астана» был предложен известный ивуарийский форвард Ласина Траоре, сообщает
Последним клубом 30-летнего форварда был «Бандырмаспор» из первой лиги Турции.
ФК «Астана» был предложен известный ивуарийский форвард Ласина Траоре, сообщает
Последним клубом 30-летнего форварда был «Бандырмаспор» из первой лиги Турции.
До этого он играл в «Амьене», ЧФР и «Уйпеште». Ранее же в карьере Траоре были такие именитые клубы как «Монако», «Эвертон» и ЦСКА. В 2012 году его трансфер из «Кубани» в «Анжи» обошелся махачкалинскому клубу в 18 миллионов евро.
Отмечается, что «Астана» нуждается в хорошем и опытном форварде, но переход Траоре будет напрямую зависеть от его финансовых запросов, так как большие деньги в столичном клубе уже предложить не могут.