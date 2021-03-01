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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может подписать бывшего футболиста ЦСКА и «Монако»

ФК «Астана» был предложен известный ивуарийский форвард Ласина Траоре, сообщает Meta-ratings.kz.
Последним клубом 30-летнего форварда был «Бандырмаспор» из первой лиги Турции.

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Источник: sportbox.ru

До этого он играл в «Амьене», ЧФР и «Уйпеште». Ранее же в карьере Траоре были такие именитые клубы как «Монако», «Эвертон» и ЦСКА. В 2012 году его трансфер из «Кубани» в «Анжи» обошелся махачкалинскому клубу в 18 миллионов евро.

Отмечается, что «Астана» нуждается в хорошем и опытном форварде, но переход Траоре будет напрямую зависеть от его финансовых запросов, так как большие деньги в столичном клубе уже предложить не могут.

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