«Астана» может подписать бывшего футболиста ЦСКА и «Монако»

До этого он играл в «Амьене», ЧФР и «Уйпеште». Ранее же в карьере Траоре были такие именитые клубы как «Монако», «Эвертон» и ЦСКА. В 2012 году его трансфер из «Кубани» в «Анжи» обошелся махачкалинскому клубу в 18 миллионов евро.