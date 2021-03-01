«Актобе» разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ
Болельщики ФК «Актобе» смогут посещать домашние матчи команды, которая вернулась в
Болельщики ФК «Актобе» смогут посещать домашние матчи команды, которая вернулась в
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Свой первый матч в КПЛ-2021 «Актобе» проведет 14-го марта на выезде против «Каспия», а первый домашний матч состоится 20-го марта с «Тоболом».
Напомним, ранее стало известно, что казахстанским болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования, но только в городах, которые относятся к «зеленой зоне».