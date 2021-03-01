«Актобе» разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующее разрешение получено от главного санитарного врача области. Пока заполняемость стадиона разрешена на 20 процентов с с соблюдением санитарного режима.

Свой первый матч в КПЛ-2021 «Актобе» проведет 14-го марта на выезде против «Каспия», а первый домашний матч состоится 20-го марта с «Тоболом».

Напомним, ранее стало известно, что казахстанским болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования, но только в городах, которые относятся к «зеленой зоне».