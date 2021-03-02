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01:13 (мск), источник: Sport24

Гол Винисиуса спас «Реал» от домашнего поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 25-го тура Ла Лиги «Реал» в Мадриде сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча на стадионе «Альфредо ди Стефано» завершилась со счетом 1:1.

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Гости вышли вперед через 10 минут после начала второго тайма, когда точным ударом отметился Кристиан Порту. Отыграться команда Зинедина Зидана сумела за минуту до окончания основного времени матча: счет сравнял Винисиус Жуниор.

«Реал» прервал серию из четырех побед подряд в Ла Лиге и в таблице располагается на третьей строчке с 53 очками. У идущей второй «Барселоны» также 53 очка. При этом лидирующий «Атлетико» опережает своих преследователей на 5 очков и имеет матч в запасе. «Реал Сосьедад» (42) занимает пятое место.

Реал
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
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