Гол Винисиуса спас «Реал» от домашнего поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

Гости вышли вперед через 10 минут после начала второго тайма, когда точным ударом отметился Кристиан Порту. Отыграться команда Зинедина Зидана сумела за минуту до окончания основного времени матча: счет сравнял Винисиус Жуниор.

«Реал» прервал серию из четырех побед подряд в Ла Лиге и в таблице располагается на третьей строчке с 53 очками. У идущей второй «Барселоны» также 53 очка. При этом лидирующий «Атлетико» опережает своих преследователей на 5 очков и имеет матч в запасе. «Реал Сосьедад» (42) занимает пятое место.