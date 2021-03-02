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10:27 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ сыграют в матче за футбольный Суперкубок

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый футбольный сезон сегодня официально откроется в Беларуси матчем за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В поединке за первый трофей сезона на поле ФК «Минск» поспорят чемпион солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка страны борисовский БАТЭ (начало в 19.00, прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь 5»). Этот поединок рассудит гомельская бригада арбитров, которую возглавит Амин Кургхели. Его ассистентами будут Андрей и Виктор Гетиковы. Резервный рефери — Алексей Обелевский из Гродно, инспектор матча — Георгий Вербицкий из Слонима.

Футболисты БАТЭ больше всех выигрывали Суперкубок — семь раз (2010, 2011, 2013−2017 годы). Солигорский «Шахтер» трижды оспаривал этот трофей, но пока ни разу не добился успеха — в 2015 и 2016 годах уступил борисовчанам, а в 2020 году проиграл брестскому «Динамо». Брестчане также брали Суперкубок в 2018 и 2019 годах, в 2012-м трофей завоевали футболисты «Гомеля».

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