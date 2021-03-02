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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер

За столичный клуб он выступал с 2011 года.

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Источник: Reuters

Голкипер Ненад Эрич покинул «Астану» в связи с истечением контракта, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Команда
Астана

«Решением руководства клуба игровой номер 1 будет выведен из оборота команды “Астана” и закреплен за многолетним лидером и капитаном клуба Ненадом Эричем. Ненад подписал первый контракт с “Астаной” в 2011 году, заняв место в воротах столичного клуба. На данный момент Эрич за 10 сезонов в клубе стал абсолютным рекордсменом по количеству игр за команду — 318 игр, большинство из которых он выводил команду с капитанской повязкой. Помимо этого, Ненаду принадлежит рекорд по количеству сухих матчей за клуб, а также он имеет в своем активе две результативные передачи, победную серию пенальти с АПОЭЛем и “Кайратом” и огромное количество ярчайших сейвов с логотипом “Астаны” на груди. Футбольный клуб “Астана” высоко ценит заслуги Эрича перед клубом, ведь при его активном участии команда выиграла шесть чемпионских титулов, четыре суперкубка и два Кубка Казахстана, а также вышла в группу Лиги чемпионов и Лиги Европы, играла в 1/16 финала Лиги Европы. Мы не говорим Ненаду “прощай”, так как он всегда будет являться желанным гостем на “Астана Арене”, мы говорим “до свидания” и желаем капитану огромных успехов во всех начинаниях!» — говорится в сообщении клуба.

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