Сберегли лидеров, вернули Ерланова и доверились Смакову. «Ордабасы»: превью к сезону
В прошлом сезоне команда заняла пятое место в КПЛ.
В прошлом сезоне команда заняла пятое место в КПЛ.
Один из самых амбициозных и состоятельных клубов казахстанской
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«Ордабасы» фактически провалил прошлый сезон, не сумев занять даже четвертое место и получить путевку в еврокубки. При этом шымкентский клуб, судя по всему, вновь получил хороший бюджет на сезон и сохранил костяк состава. Но требуемое изменение после КПЛ-2020, конечно же, произошло — Кахабер Цхададзе покинул свой пост. Команду возглавил белорус Александр Седнев, вероятно, его кандидатуру порекомендовал Самат Смаков, как известно, они вместе уже работали в «Актобе» и теперь снова воссоединились, только на сей раз
Трансферы
Глядя на состав «Ордабасы», первое, что напрашивалось, — им точно необходимо омоложение. Но глобальной перестройки не произошло. Да, шымкентцы расстались с некоторыми местными игроками, которые редко играли и стагнировали, в частности это касается Мардана Толебека. Из легионеров клуб покинул Зиги Бадибанга, бельгиец не пригодился новому тренерскому штабу. Но при этом «Ордабасы» подписал сразу нескольких заметных казахстанских футболистов, включая Багдата Каирова, Темирлана Ерланова, и
Недостатки
Да, в «Ордабасы» все чаще говорят о том, что хотят привлекать больше молодежи в состав, но когда костяк коллектива сохранен, то в такое развитие событий верится с трудом. «Ордабасы» продолжает делать ставку на своих ветеранов — Александра Симчевича, Пабло Фонтанелло и Абдулайе Диакате. Безусловно, их опыта
Игры на сборах
«Ордабасы» 2:1 «Навбахор» (Механович, Хижниченко)
«Ордабасы» 5:2 «Алания» (Жоао Пауло 4, Механович)
«Ордабасы» 1:2 «Динамо Москва» (Жоао Пауло)
«Ордабасы» 4:2 «Динамо Батуми» (Бриджидо, Жоао Пауло 2, Султаниязов)
«Ордабасы» 1:0 «Агробизнес» (Жоао Пауло)
«Ордабасы» 3:0 «Ротор» (Бриджидо, Жоао Пауло, Механович).
Оптимальный состав
В «Ордабасы»
В обороне выбор тройки центральных защитников (от такой вариации схемы Седнев, вероятно, не собирается отходить), скорее всего, будет следующим: Ерланов, Фонтанелло, Клещенко. Турсынбай, Даутов и Симчевич — ближайшие запасные.
По краям опять же без особых сюрпризов: Каиров должен играть справа, Досмагамбетов слева. Пара опорных полузащитников сохраняется в том же виде: Диакате — Махлангу, но частая ротация тут напрашивается, ведь не зря клуб взял новичка Осучукву, а еще есть молодой Эльхан Астанов, у которого достаточно богатый функционал, но пока нет ощутимого доверия со стороны тренеров.
В атаке боевой трезубец: Механович — Жоао Пауло — Бриджидо. Если подпишут Тунгышбаева, то он точно поборется за место в основе. Также «Ордабасы» продолжает верить в бомбардирские способности Сергея Хижниченко, но его шансы на постоянное место в основе пока выглядят туманно. Кроме того, в лазарете клуба есть еще один казахстанский форвард — Токтар Жангылышбай.