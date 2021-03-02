Сберегли лидеров, вернули Ерланова и доверились Смакову. «Ордабасы»: превью к сезону

Один из самых амбициозных и состоятельных клубов казахстанской премьер-лиги относительно спокойно пережил зиму, совершив серьезные перестановки лишь в тренерском штабе. Корреспондент Vesti.kz рецензирует все преобразования в «Ордабасы», а также детализирует возможности состава шымкентской команды.

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«Ордабасы» фактически провалил прошлый сезон, не сумев занять даже четвертое место и получить путевку в еврокубки. При этом шымкентский клуб, судя по всему, вновь получил хороший бюджет на сезон и сохранил костяк состава. Но требуемое изменение после КПЛ-2020, конечно же, произошло — Кахабер Цхададзе покинул свой пост. Команду возглавил белорус Александр Седнев, вероятно, его кандидатуру порекомендовал Самат Смаков, как известно, они вместе уже работали в «Актобе» и теперь снова воссоединились, только на сей раз экс-капитан сборной Казахстана занял должность ассистента тренера. В перспективе связка Седнев — Смаков выглядит интересно, особенно в проекции амбициозных задач «Ордабасы», который намерен вернуться в призеры.

Команда Ордабасы

Трансферы

Глядя на состав «Ордабасы», первое, что напрашивалось, — им точно необходимо омоложение. Но глобальной перестройки не произошло. Да, шымкентцы расстались с некоторыми местными игроками, которые редко играли и стагнировали, в частности это касается Мардана Толебека. Из легионеров клуб покинул Зиги Бадибанга, бельгиец не пригодился новому тренерскому штабу. Но при этом «Ордабасы» подписал сразу нескольких заметных казахстанских футболистов, включая Багдата Каирова, Темирлана Ерланова, и вот-вот должен официально вернуться Еркебулан Тунгышбаев. Таким образом, «Ордабасы» лишь разгрузил состав от резервистов и качественно поработал на местном рынке, кстати, возможно, что именно в этом вопросе повлиял авторитет Смакова. Среди иностранцев пока подписан лишь нигерийский опорник Чиди Осучукву.

Недостатки

Да, в «Ордабасы» все чаще говорят о том, что хотят привлекать больше молодежи в состав, но когда костяк коллектива сохранен, то в такое развитие событий верится с трудом. «Ордабасы» продолжает делать ставку на своих ветеранов — Александра Симчевича, Пабло Фонтанелло и Абдулайе Диакате. Безусловно, их опыта по-прежнему хватает, чтобы обыгрывать команды из нижнего пула таблицы КПЛ, но в прошлом году мы видели, как порой легко убегали от защитников игроки атаки больших команд. Когда современный футбол все активнее уходит в сторону интенсивности, «Ордабасы» продолжает доверять опыту игроков. Ерланов должен замаскировать некоторые проблемы обороны по этой части, но едва ли он станет ключевым решением в данной ситуации.

Игры на сборах

«Ордабасы» 2:1 «Навбахор» (Механович, Хижниченко)

«Ордабасы» 5:2 «Алания» (Жоао Пауло 4, Механович)

«Ордабасы» 1:2 «Динамо Москва» (Жоао Пауло)

«Ордабасы» 4:2 «Динамо Батуми» (Бриджидо, Жоао Пауло 2, Султаниязов)

«Ордабасы» 1:0 «Агробизнес» (Жоао Пауло)

«Ордабасы» 3:0 «Ротор» (Бриджидо, Жоао Пауло, Механович).

Оптимальный состав

В «Ордабасы» по-прежнему три вратаря, один из них опытный Владимир Плотников, второй — один из главных талантов страны в этом амплуа Бекхан Шайзада, третий — уже не молодой, а вполне состоявшийся игрок — Игорь Трофимец. После трех адаптационных сезонов, где Шайзаду постепенно подводили к составу, сейчас многие ждут от него настоящего прорыва и стабильной игры в качестве первого номера, но пока все идет к тому, что статус основного голкипера сохранит Плотников.

В обороне выбор тройки центральных защитников (от такой вариации схемы Седнев, вероятно, не собирается отходить), скорее всего, будет следующим: Ерланов, Фонтанелло, Клещенко. Турсынбай, Даутов и Симчевич — ближайшие запасные.

По краям опять же без особых сюрпризов: Каиров должен играть справа, Досмагамбетов слева. Пара опорных полузащитников сохраняется в том же виде: Диакате — Махлангу, но частая ротация тут напрашивается, ведь не зря клуб взял новичка Осучукву, а еще есть молодой Эльхан Астанов, у которого достаточно богатый функционал, но пока нет ощутимого доверия со стороны тренеров.