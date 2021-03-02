«Шахтер» перед матчем с «Астаной» усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе

ФК «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Балашовым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда Шахтер Кг

Последним клубом 30-летнего вингера был российский «Тамбов», в составе которого тот провел семь матчей в первой части сезона. Результативными действиями не отмечался.

Ранее полузащитник находился на просмотре в «Актобе». Футболист принял участие в двух товарищеских матчах за актюбинский клуб и в обеих играх смог записать на свой счет по голу, но до подписания контракта дело не дошло.

До переезда в РПЛ Балашов в течение двух лет защищал цвета донецкого «Олимпика». Также он играл за «Черноморец», «Говерлу», польскую «Вислу», молдавский «Милсами» и белорусскую «Ислочь».

Напомним, «Шахтер» в прошедшем сезоне занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА — Лиге конференций.