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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» перед матчем с «Астаной» усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе

«Горняки» сыграют в еврокубках.

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ФК «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Балашовым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда
Шахтер Кг

Последним клубом 30-летнего вингера был российский «Тамбов», в составе которого тот провел семь матчей в первой части сезона. Результативными действиями не отмечался.

Ранее полузащитник находился на просмотре в «Актобе». Футболист принял участие в двух товарищеских матчах за актюбинский клуб и в обеих играх смог записать на свой счет по голу, но до подписания контракта дело не дошло.

До переезда в РПЛ Балашов в течение двух лет защищал цвета донецкого «Олимпика». Также он играл за «Черноморец», «Говерлу», польскую «Вислу», молдавский «Милсами» и белорусскую «Ислочь».

Напомним, «Шахтер» в прошедшем сезоне занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА — Лиге конференций.

А сегодня, 2 марта, «Шахтер» сыграет с «Астаной» в полуфинале Суперкубка Казахстана.

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