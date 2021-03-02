«Казахстан и “Астана” стали для меня родными». Эрич подвел итог карьеры в клубе и обратился к болельщикам

«Я искренне был удивлен и, конечно, горд тем, что клуб решил закрепить первый номер, тем самым оценил мой скромный вклад в успехи команды. Я всегда говорил, что “Астана” и Казахстан стали для меня родными, я 10 лет провел в клубе, именно “Астана” дала мне возможность почувствовать атмосферу еврокубковых матчей, что является, пожалуй, вершиной карьеры для многих футболистов! Я очень благодарен всем, кто причастен к “Астане”, кто делил с командой радости и беды все эти 10 лет — руководство, все футболисты, тренерский штаб, администрация, болельщики клуба! Также я хотел бы отдельно еще раз выделить болельщиков клуба — они настоящая опора клуба, возможно, без них не было бы того Ненада Эрича и той “Астаны”, которых сейчас все привыкли видеть, мы всегда чувствовали их поддержку, вне зависимости от того, где бы мы не играли! И я очень сильно надеюсь, что пандемия и небольшой спад, который был в прошлом году, только еще больше сплотят болельщиков и команду. Без разницы, как сложится дальше жизнь, у меня в Нур-Султане останется большое количество друзей, и часть меня навсегда останется на “Астана-Арене” и в ФК “Астана”! Я уверен, что “Астану” впереди ждет большое количество приятных моментов и ярких побед, надеюсь, что мы все вместе порадуемся уже в ближайшее время в матчах за Суперкубок Казахстана! “Астана” уже пять раз выиграла этот трофей, так почему бы не сделать это и шестой раз в этом году? По крайней мере, я ей этого желаю!» — цитирует Эрича пресс-служба клуба.