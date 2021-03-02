«Он самый быстрый игрок КПЛ!» Селюк — о новичке «Шахтера» и пари с «Кайратом»
Агент считает, что его клиент превосходит звездного новичка алматинского клуба.
Агент считает, что его клиент превосходит звездного новичка алматинского клуба.
Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал характеристику новобранцу «Шахтера» Джозефу Ада Ома, чьи интересы он представляет. Нигерийский полузащитник пополнил карагандинский клуб в нынешнее трансферное окно.
«Джозеф — молодой футболист, он делает первые шаги в футболе, но у него есть одно качество — он бежит как ракета! Я уверен, что он самый быстрый игрок в чемпионате Казахстана. Мамба из “Кайрата” говорил, что он самый быстрый? Тогда я готов заключить пари с “Кайратом”, ну, например, на три тысячи долларов. Тем более они скоро могут сыграть друг против друга в Суперкубке Казахстана. Кстати, я бы еще отметил “Шахтер”, что они верят в молодых игроков. Понятно, что Джозефу потребуется время на адаптацию, но мне кажется, благодаря его действиям команда пробьет далеко не один пенальти в этом сезоне», — заявил Селюк.
21-летний Ома перебрался из армянского «Гандзасара». Начинал карьеру у себя на родине в клубе «Катсина Юнайтед». Также в его карьере были белорусский «Слуцк» и «Пюник» из Армении.
Сегодня, 2 марта, новичок может дебютировать за «Шахтер» в официальном матче против «Астаны», который пройдет в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.