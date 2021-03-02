«Кайсар» объявил о подписании нападающего сборной Литвы
В его активе 45 голов в 200 матчах.
В его активе 45 голов в 200 матчах.
Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании 28-летнего нападающего сборной Литвы Каролиса Лаукжемиса, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Ранее выступал за литовские «Атлантас», «Гранитас», «Судуву», хорватскую «Истру 1961», словенский «Табор» и мальтийский «Хибернианс».
На клубном уровне нападающий сыграл 200 матчей и забил 45 голов.
В прошлом году Лаукжемис сыграл за сборную Литвы в Лиге Наций сезона-2020/21 против Беларуси (2:2).