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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» объявил о подписании нападающего сборной Литвы

В его активе 45 голов в 200 матчах.

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Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании 28-летнего нападающего сборной Литвы Каролиса Лаукжемиса, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ранее выступал за литовские «Атлантас», «Гранитас», «Судуву», хорватскую «Истру 1961», словенский «Табор» и мальтийский «Хибернианс».

На клубном уровне нападающий сыграл 200 матчей и забил 45 голов.

В прошлом году Лаукжемис сыграл за сборную Литвы в Лиге Наций сезона-2020/21 против Беларуси (2:2).

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