«Предпочли вариант, где его больше ценят». Агент Бахтиярова — о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде

Казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров не перешел в российский клуб «Тамбов» и теперь продолжит карьеру в «Жетысу». Агент игрока Дмитрий Селюк прокомментировал для Vesti.kz, почему решение было изменено и что ждет его клиента в Талдыкоргане.

«Изначально мы думали, что в “Тамбов” пойдут реально хорошие футболисты, но когда я увидел, какие игроки туда приехали, то мы предпочли вариант, где Акмаля больше ценят, уважают. Да, у “Жетысу” скромные возможности, но еще стоит посмотреть, как они будут выступать. Тем более, что Акмаль по-прежнему принадлежит “Сочи”, сейчас это всего лишь аренда. Думаю, что “Жетысу” еще нужны парочка полузащитников и нападающий. Если этот вопрос будет решен, то они точно не будут мальчиками для битья и сохранят место в КПЛ», — отметил агент.