«Предпочли вариант, где его больше ценят». Агент Бахтиярова — о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
Он является воспитанником «Кайрата».
Он является воспитанником «Кайрата».
Казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров не перешел в российский клуб «Тамбов» и теперь продолжит карьеру в «Жетысу». Агент игрока Дмитрий Селюк прокомментировал для Vesti.kz, почему решение было изменено и что ждет его клиента в Талдыкоргане.
«Изначально мы думали, что в “Тамбов” пойдут реально хорошие футболисты, но когда я увидел, какие игроки туда приехали, то мы предпочли вариант, где Акмаля больше ценят, уважают. Да, у “Жетысу” скромные возможности, но еще стоит посмотреть, как они будут выступать. Тем более, что Акмаль
22-летний Бахтияров находился в «Сочи» с января 2019-го и за два года провел 11 матчей, а недавно клуб отзаявил его. Также казахстанец выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».
В прошлом сезоне «Жетысу» занял шестое место в чемпионате Казахстана. Позже,