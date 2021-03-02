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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Предпочли вариант, где его больше ценят». Агент Бахтиярова — о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде

Он является воспитанником «Кайрата».

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров не перешел в российский клуб «Тамбов» и теперь продолжит карьеру в «Жетысу». Агент игрока Дмитрий Селюк прокомментировал для Vesti.kz, почему решение было изменено и что ждет его клиента в Талдыкоргане.

Команда
Жетысу

«Изначально мы думали, что в “Тамбов” пойдут реально хорошие футболисты, но когда я увидел, какие игроки туда приехали, то мы предпочли вариант, где Акмаля больше ценят, уважают. Да, у “Жетысу” скромные возможности, но еще стоит посмотреть, как они будут выступать. Тем более, что Акмаль по-прежнему принадлежит “Сочи”, сейчас это всего лишь аренда. Думаю, что “Жетысу” еще нужны парочка полузащитников и нападающий. Если этот вопрос будет решен, то они точно не будут мальчиками для битья и сохранят место в КПЛ», — отметил агент.

22-летний Бахтияров находился в «Сочи» с января 2019-го и за два года провел 11 матчей, а недавно клуб отзаявил его. Также казахстанец выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».

В прошлом сезоне «Жетысу» занял шестое место в чемпионате Казахстана. Позже, из-за  оптимизации бюджета, состав талдыкорганцев покинуло большинство игроков, главным тренером команды стал молодой специалист Ринат Алюетов.

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