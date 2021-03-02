Побеждал «Ливерпуль», выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке «Тобола»
Его переход назвали трансферной бомбой.
Его переход назвали трансферной бомбой.
Звездный новичок «Тобола» Душан Йованчич до конца сезона будет выступать в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроке, имеющим богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов.
30-летний Йованчич достался «Тоболу» в рамках арендного соглашения. Права на футболиста принадлежат турецкому «Ризеспору», где в свое время выступали Давид Лория и Самат Смаков, которые помогли клубу в сезоне 2012/13 выйти в Суперлигу.
Серб в текущем сезоне провел в составе «Ризеспора» семь матчей — четыре в чемпионате и три в Кубке Турции. На его счету один ассист.
Выступающий на позиции опорного полузащитника, Йованчич призван заменить в «Тоболе» ушедшего во французский «Валансьен» Джабу Канкаву. Переход серба уже назвали трансферной бомбой. И это близко к истине.
Йованчич в предыдущие годы в составе «Црвены Звезды» играл на групповой стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 серб по два раза выходил на поле против «Наполи» и «Ливерпуля», а также провел игру с ПСЖ. В домашнем матче с мерсисайдцами белградский клуб победил со счетом 2:0, а во встрече с «Наполи», прошедшей также на поле «красно-белых», была нулевая ничья.
В Лиге чемпионов-2019/20 новичок «Тобола» три раза играл в групповой стадии против «Баварии», «Олимпиакоса» и «Тоттенхэма».
Отметим, что в июне прошлого года Йованчич наряду с несколькими игроками «Црвены Звезды» сдал положительный тест на коронавирус. В концовке чемпионата он не принимал участия. При этом белградский клуб досрочно стал победителем сербской Суперлиги.
До «Црвены Звезды» и «Ризеспора» он выступал на родине, за «Сумадию», «Земун», «Борац» и «Войводину».
Лобопытный момент связывает Йованчича с нашим футболом. В квалификации Лиги чемпионов в обоих вышеперчисленных сезонах серб принимал участие в матчах с литовской «Судувой», которую возглавлял казахстанский специалист Владимир Чебурин. Оба раза соперник «Црвены Звезды» оказывался за бортом турнира.
В «Тоболе» Йованчич будет выступать под 29-м номером. По данным Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке оценивается в 1,1 миллиона евро.
Напомним, костанайский клуб в КПЛ-2020 занял второе место и выступит в Лиге конференций УЕФА. 3 марта «Тобол» откроет для себя сезон полуфинальным матчем за Суперкубок Казахстана против «Кайрата». Розыгрыш турнира пройдет в Туркестане.