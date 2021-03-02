Футболист «Вероны», попавший в реанимацию, выписан из больницы

«Это особенный и очень радостный день для всего клуба, — заявил президент “Вероны” Маурицио Сетти. — Мы счастливы за Андреа, за его необыкновенную семью, которая с большой решимостью и ясностью встретила этот трудный момент, а также за множество людей, собравшихся вокруг Андреа, его близких и “Вероны”. Мы сделали все возможное для парня, его семьи и тех, кто о нем заботился. Ничего экстраординарного, просто мы руководствуемся соображениями сердца: Андреа — один из членов нашей семьи, и мы будем рядом с ним».