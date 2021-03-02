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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Вероны», попавший в реанимацию, выписан из больницы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболист молодежного состава итальянской «Вероны» Андреа Грезеле, который ранее попал в реанимацию после удара током, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте клуба.

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Грезеле получил удар током, забравшись на крышу поезда и коснувшись линии электропередач. Несчастный случай произошел 6 февраля. Грезеле упал с высоты четыре метра, сломал несколько позвонков и получил отек мозга. 18-летний футболист перенес операцию 8 февраля, а после около 10 дней находился в коме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Верона

После выписки из больницы Грезеле продолжит лечение у себя дома, рядом с семьей и близкими, после чего начнется период спортивной реабилитации.

«Это особенный и очень радостный день для всего клуба, — заявил президент “Вероны” Маурицио Сетти. — Мы счастливы за Андреа, за его необыкновенную семью, которая с большой решимостью и ясностью встретила этот трудный момент, а также за множество людей, собравшихся вокруг Андреа, его близких и “Вероны”. Мы сделали все возможное для парня, его семьи и тех, кто о нем заботился. Ничего экстраординарного, просто мы руководствуемся соображениями сердца: Андреа — один из членов нашей семьи, и мы будем рядом с ним».

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