Франк Крамер назначен главным тренером «Арминии»

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года. Крамер во вторник проведет первую тренировку с командой из Билефельда.

На посту главного тренера «Арминии» Крамер сменил Уве Нойхауса, отправленного в отставку в понедельник. Ранее Крамер возглавлял «Гройтер Фюрт» и дюссельдорфскую «Фортуну», а последние несколько сезонов работал с юношескими и молодежными командами сборной Германии.