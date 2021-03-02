Франк Крамер назначен главным тренером «Арминии»
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Франк Крамер назначен новым главным тренером «Арминии», сообщается в официальном Twitter футбольного клуба немецкой бундеслиги.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Франк Крамер назначен новым главным тренером «Арминии», сообщается в официальном Twitter футбольного клуба немецкой бундеслиги.
Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года. Крамер во вторник проведет первую тренировку с командой из Билефельда.
На посту главного тренера «Арминии» Крамер сменил Уве Нойхауса, отправленного в отставку в понедельник. Ранее Крамер возглавлял «Гройтер Фюрт» и дюссельдорфскую «Фортуну», а последние несколько сезонов работал с юношескими и молодежными командами сборной Германии.
В текущем сезоне бундеслиги «Арминия» идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 22 матчах.