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13:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франк Крамер назначен главным тренером «Арминии»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Франк Крамер назначен новым главным тренером «Арминии», сообщается в официальном Twitter футбольного клуба немецкой бундеслиги.

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Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года. Крамер во вторник проведет первую тренировку с командой из Билефельда.

На посту главного тренера «Арминии» Крамер сменил Уве Нойхауса, отправленного в отставку в понедельник. Ранее Крамер возглавлял «Гройтер Фюрт» и дюссельдорфскую «Фортуну», а последние несколько сезонов работал с юношескими и молодежными командами сборной Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне бундеслиги «Арминия» идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 22 матчах.

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