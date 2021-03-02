Хосеп Бартомеу временно выпущен из-под стражи

Отмечается, что Бартомеу был освобожден из-под стражи, но по-прежнему остается подозреваемым, в ближайшее время он ознакомится с материалами дела и даст показания.

Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны». По информации прессы, были арестованы Бартомеу, бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и экс-глава администрации Бартомеу — Жауме Масферрер. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.