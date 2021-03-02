Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
1.03
Эвертон
Саутгемптон
10
Футбол. Кубок России
3.03
Уфа
Урал
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хосеп Бартомеу временно выпущен из-под стражи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший президент испанской «Барселоны» Хосеп Бартомеу, арестованный в понедельник в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом из-под стражи, сообщает Marca.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Отмечается, что Бартомеу был освобожден из-под стражи, но по-прежнему остается подозреваемым, в ближайшее время он ознакомится с материалами дела и даст показания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Барселона

Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны». По информации прессы, были арестованы Бартомеу, бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и экс-глава администрации Бартомеу — Жауме Масферрер. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта, кандидатами являются Жоан Лапорта, Антони Фрейша и Виктор Фонт.

Читайте также
 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт Олегу Романцеву
На карьере россиянина в НХЛ поставили крест, он вернулся и забил
Без голов Капризова «Миннесоте» не видать лидерства в дивизионе
РФС ответил на претензии фанатов «Спартака» по матчу с «Динамо»
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь