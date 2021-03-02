Хосеп Бартомеу временно выпущен из-под стражи
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший президент испанской «Барселоны» Хосеп Бартомеу, арестованный в понедельник в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший президент испанской «Барселоны» Хосеп Бартомеу, арестованный в понедельник в рамках расследования коррупции в футбольном клубе, временно выпущен судом
Отмечается, что Бартомеу был освобожден
Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны». По информации прессы, были арестованы Бартомеу, бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и
Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта, кандидатами являются Жоан Лапорта, Антони Фрейша и Виктор Фонт.