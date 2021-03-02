Куман прокомментировал арест бывшего президента «Барселоны» Бартомеу

Ранее стало известно, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны». Были арестованы Бартомеу, бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и экс-глава администрации Бартомеу — Жауме Масферрер. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. Во вторник было объявлено, что Бартомеу временно выпущен судом из-под стражи.
«Из-за того, что случилось с Бартомеу, имиджу клуба нанесен ущерб. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы должны сосредоточиться на своей работе. Я всегда считал Бартомеу выдающимся человеком», — приводит слова Кумана sport.es.
Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта, кандидатами являются Жоан Лапорта, Антони Фрейша и Виктор Фонт.