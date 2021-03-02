Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему «Астане» не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления

В понедельник стало известно о возможном переходе ивуарийского нападающего Ласины Траоре в «Астану». Форвард, некогда хорошо зарекомендовавший себя в России, сейчас пребывает в статусе свободного агента. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему столичным не стоит подписывать высокорослого форварда.

Траоре, которому в мае исполнится 31 год, начинал сезон в турецком «Бандырмаспоре» из второго дивизиона страны. Проведя 14 матчей в рамках первой лиги, Ласина не забил ни одного мяча. Также на его счету две игры в Кубке Турции. Особой пользы команде, идущей в середине турнирной таблицы, игрок не дал.

Свой последний гол Траоре забил в ноябре 2019 года, когда выступал за румынский «ЧФР». С тех пор 203-сантиметровый нападающий провел 24 сухих матча во всех турнирах.

Команда Астана

Своего пика экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара достиг в России. В феврале 2011 года он стал игроком краснодарской «Кубани», которая выкупила его за шесть миллионов евро. По итогам сезона-2011/12 Траоре вошел в топ-3 лучших бомбардиров РФПЛ (ныне — РПЛ), забив 18 голов. Тогда его опередили Сейду Думбия (ЦСКА Москва) и Александр Кержаков («Зенит»).

В следующем сезоне Ласина играл уже за «Анжи», а махачкалинцы раскошелились на 18 миллионов ради этого подписания. В 24 матчах чемпионата он забил 12 голов, вновь заняв третье место в списке лучших снайперов лиги. Опередили его только Юра Мовсисян («Спартак Москва») и Вандерсон («Краснодар»), забившие на один гол больше. В том же сезоне форвард помог команде в Лиге Европы, в рамках которой отличился четыре раза. В ноябре 2012 года он стал автором победного мяча в ворота «Ливерпуля» (1:0).

Затем нападающего выкупил «Монако», который заплатил за трансфер десять миллионов евро.

Но практически сразу форварда отдали в аренду в английский «Эвертон». За четыре месяца ивуариец провел лишь два матча в составе «ирисок», забив гол в рамках Кубка Англии.

За следующие два сезона в составе «Монако» Траоре провел 27 матчей, забив всего четыре мяча. Футболист стал куда чаще получать травмы и реже появляться на поле. Летом 2016 года его арендовал ЦСКА, вернувший нападающего в Россию.

За полгода Ласина забил пять голов в РПЛ, а также один раз отличился в групповой стадии Лиги чемпионов. По иронии судьбы, футболист забил в ворота «Монако», которому он на тот момент все еще принадлежал. Следующие полгода он провел в аренде в Испании, где выступал за хихонский «Спортинг». Приняв участие в восьми матчах Ла Лиги, Траоре забил два гола.

Сезон-2017/18 стал одним из самых провальных для Траоре. Он провел его в аренде в «Амьене», который выступал в высшем дивизионе Франции. Проведя 18 матчей в чемпионате, Ласина не забил ни единого гола. Затем срок действия контракта Траоре с «Монако» подошел к концу — он стал свободным агентом. Следующие полгода ивуариец был без клуба.

В феврале 2019 года форварда «приютил» венгерский «Уйпешт». До конца сезона он провел девять матчей за команду, забив три гола. Затем был период в «ЧФР» и переход в Первую лигу Турции, который мы уже вспоминали. За последние четыре года он отличился пятью голами во всех турнирах.

Мало того, что форвард уже давно не является забивным — ему уже 30 лет. Ни для какой команды это подписание не будет на перспективу. Да и стиль игры у Траоре с годами стал более односторонним. Если десять лет назад Ласина был более подвижным и разноплановым, то сейчас это двухметровый форвард-столб. «Астану», которую и без того обвиняют в отсутствии вариантов атак, кроме как грузить подачами с фланга, это вряд ли устроит.

Понятное дело, что в столичном клубе сейчас есть проблема с нападающими. Клуб подписал боснийца Семира Смайлагича, также есть Роман Муртазаев. Но в целом скамейка «сине-желтых» все еще короткая. Отсюда исходит вопрос: почему тогда клуб отправил в аренду 21-летнего Рамазана Каримова? Траоре — не тот нападающий, который усилит «Астану». Если уж и подписывать футболиста на эту позицию, то в клубе должны найти вариант получше.

Напомним, что сегодня, 2 марта, «Астана» начала сезон-2021 в полуфинальном матче за Суперкубок Казахстана, обыграв «Шахтер» — 2:0.