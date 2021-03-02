Футболисты «Шахтера» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси

Сегодня в поединке за первый трофей нового сезона на поле ФК «Минск» чемпионы страны одолели обладателя Кубка борисовский БАТЭ в серии послематчевых пенальти. В первом тайме преимущество было на стороне борисовчан, солигорские футболисты отвечали острыми контратаками, но никому не удалось добиться успеха. После перерыва «Шахтер» стал действовать более агрессивно, заставив борисовчан обороняться. Однако в основное время счет так и не был открыт — ничья 0:0. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне «Шахтера» — 5:4. Героем серии стал голкипер солигорской дружины Александр Гутор, который отразил два удара, а потом сам забил решающий пенальти.