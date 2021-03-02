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21:47 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке за первый трофей нового сезона на поле ФК «Минск» чемпионы страны одолели обладателя Кубка борисовский БАТЭ в серии послематчевых пенальти. В первом тайме преимущество было на стороне борисовчан, солигорские футболисты отвечали острыми контратаками, но никому не удалось добиться успеха. После перерыва «Шахтер» стал действовать более агрессивно, заставив борисовчан обороняться. Однако в основное время счет так и не был открыт — ничья 0:0. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне «Шахтера» — 5:4. Героем серии стал голкипер солигорской дружины Александр Гутор, который отразил два удара, а потом сам забил решающий пенальти.

Футболисты БАТЭ больше всех выигрывали Суперкубок — 7 раз (2010, 2011, 2013−2017). Солигорский «Шахтер» до этого трижды безуспешно оспаривал трофей. Трижды Суперкубок брало брестское «Динамо» (2018−2020), а в 2012-м его завоевали футболисты «Гомеля».

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