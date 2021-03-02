Тренер «Монако» Ковач назвал главное условие для выхода Головина в стартовом составе

«Когда медицинский штаб даст нам “зелёный свет” — он станет выходить на поле в стартовом составе. Голо может играть на трех позициях: на обоих флангах, а также месте “десятки”. Это его приоритетная позиция. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он демонстрирует, когда выходит на поле», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».