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01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в матче Серии А

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: Reuters

На 62-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Альваро Мората. Результативную передачу отдал футболист туринцев Федерико Бернардески. Через 9 минут форвард Федерико Кьеза упрочил преимущество туринской команды в счёте. В концовке встречи до разгромного счёт довёл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Туринский «Ювентус» набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Специя» (25) — на 16-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56). В тройку лидеров турнира также входит «Милан» (52).

Ювентус
3:0
Первый тайм: 0:0
Специя
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