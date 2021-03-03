Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.03
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
41
Футбол. Зарубежный
2.03
Ювентус
Специя
30
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Урал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
01:29 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию до 21 матча

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Наверх

«Горожане» вышли вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Леандера Дендонкера. Во втором тайме «волки» сравняли чет усилиями Конора Коади. На 80-й минуте отличился Габриэл Жезус, на последних минутах гол забил Рияд Марез, а бразильский форвард оформил дубль, установив итоговый счет — 4:1.

Рекордная победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 21 матча. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 65 очками. «Вулверхэмптон» идет 12-м (34).

Манчестер Сити
4:1
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
 Девушка футболиста «Локомотива» отреагировала на пошлость в свой адрес после фото в купальнике
«Очень любит женщин, страшный бабник». Виктория Боня - о том, как ее добивался звездный футболист
СКА стартовал с победы в серии первого раунда Кубка Гагарина
Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Химки» прервали серию из 17 поражений, вырвав победу у «Реала»
Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить соперника в игре Серии А
«Спортсмены — заложники»: Вяльбе раскритиковала организаторов ЧМ
Олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко отстранили из-за допинга
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь