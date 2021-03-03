«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию до 21 матча
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Горожане» вышли вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Леандера Дендонкера. Во втором тайме «волки» сравняли чет усилиями Конора Коади. На 80-й минуте отличился Габриэл Жезус, на последних минутах гол забил Рияд Марез, а бразильский форвард оформил дубль, установив итоговый счет — 4:1.
Рекордная победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 21 матча. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 65 очками. «Вулверхэмптон» идет 12-м (34).