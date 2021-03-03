Текущие события
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Урал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
23:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.03
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
41
Футбол. Зарубежный
2.03
Ювентус
Специя
30
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Пеле сделал прививку от коронавируса

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от коронавируса. Об этом во вторник, 2 марта, он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Наверх
Источник: AP 2020

«Сегодня незабываемый день — мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать ограничительные меры, чтобы сохранить жизни до тех пор, пока большинство людей не получат вакцину», — поделился бывший футболист. Пеле призвал подписчиков соблюдать правила гигиены, по возможности, оставаться дома, носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. «Это пройдет, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу», — заключил он.

Бразилец сопроводил пост фотографией, на которой ему вводят препарат в правое плечо. На лице Пеле надета медицинская маска.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации портала G1, бывший спортсмен сделал прививку в своем доме в бразильском городе Гуаружа вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компаний Sinovac Biotech. Он получил первую дозу препарата в рамках вакцинации пожилых людям в возрасте от 80 до 84 лет.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Для иммунизации населения используются препараты Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.

В феврале 2020-го Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем, рассказал его сын Эдинью. По его словам, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. В то время бразилец практически не мог ходить.

Пеле известен по выступлениям за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии трижды выигрывал чемпионат мира. Он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Русский вратарь не пропускает в НХЛ уже больше 3 часов
Юниор из России уничтожает соперников на ЧМ по биатлону
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря Варламова в НХЛ
В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста
Раскрыты причины смерти чемпиона московской Олимпиады
Головин вошел в команду тура по версии болельщиков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь