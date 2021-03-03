Ибрагимович на музыкальном фестивале предложил продать певцов в «Ливерпуль»

«Для меня большая честь быть здесь, ровно, как и моё появление для вас. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но здесь я ощущаю себя маленьким. Но все жё больше и сильнее вас.

Правила конкурса? Во-первых, участвовать будет 22 певца — 11 против 11, иначе это неправильно. Учитывая, что сейчас их 26, продайте четырёх певцов, я слышал, что «Ливерпуль» ищет игроков. Если нет, отправьте их в сад, и я заставлю их работать.

Второе правило касается сцены. Она слишком маленькая и создана для таких маленьких людей, как вы. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро».

Никакого стресса, не волнуйтесь, пока Златан здесь, всё будет хорошо. Златановский фестиваль длится 90 минут, плюс некоторые остановки. Я буду лучшим на этой сцене. Не только сегодня вечером, а всегда, — цитирует Златана Football Italia.