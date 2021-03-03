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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин вошел в команду тура по версии болельщиков

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала символическую сборную 27-го тура.

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Источник: AFP 2020

Команда была составлена на основании голосования болельщиков на официальном сайте.

В число трех полузащитников вошел россиянин Александр Головин из «Монако». Он вышел на поле на 59-й минуте встречи с «Брестом» (2:1), заменив Рубена Агилара, и сделал две голевые передачи.

Полностью символическая сборная 27-го тура выглядит следующим образом: Майк Меньян («Лилль»), Жонатан Клаусс («Ланс»), Жозе Фонти («Лилль»), Джейсон Денайер («Лион»), Тома Делен («Метц»), Бубакар Камара («Марсель») Александр Головин («Монако»), Рафинья («ПСЖ»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Мойзе Кин («ПСЖ»), Карл Токо-Экамби («Лион»).

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