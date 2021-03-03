Головин вошел в команду тура по версии болельщиков

Команда была составлена на основании голосования болельщиков на официальном сайте.

В число трех полузащитников вошел россиянин Александр Головин из «Монако». Он вышел на поле на 59-й минуте встречи с «Брестом» (2:1), заменив Рубена Агилара, и сделал две голевые передачи.