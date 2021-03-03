Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера

Отмечается, что в его штаб вошли Азамат Карабалаев (ассистент главного тренера), Фиола Деян (ассистент главного тренера), Милан Стойкович (тренер по вратарям), Бранко Чирич (тренер по физической подготовке). Таким образом, работавших в прошлом сезоне в качестве помощников Йована Голича и Ковача Гргицы в команде не будет.