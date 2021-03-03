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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера

Футбольный клуб «Каспий» окончательно укомплектовал тренерский штаб Срджана Благоевича, сообщает пресс-служба актаусцев.

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Источник: Reuters

Отмечается, что в его штаб вошли Азамат Карабалаев (ассистент главного тренера), Фиола Деян (ассистент главного тренера), Милан Стойкович (тренер по вратарям), Бранко Чирич (тренер по физической подготовке). Таким образом, работавших в прошлом сезоне в качестве помощников Йована Голича и Ковача Гргицы в команде не будет.

Напомним, что сезон 2020 года «Каспий» завершил на десятом месте и сумел сохранить прописку в КПЛ.

Новый чемпионат Казахстана стартует 13 марта, первый тур будет разбит на два дня, 14-го числа «Каспий» сыграет с «Актобе».

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