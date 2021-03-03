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14:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роналду предложил «Ювентусу» продлить контракт до 2023 года

ТАСС, 3 марта. Португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству итальянского клуба с предложением о продлении контракта до 2023 года. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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14
фотографий

Действующее соглашение с футболистом истекает в июне 2022 года. Роналду хочет продолжить выступление в «Ювентусе», чтобы сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

По информации портала, руководство итальянского клуба на данный момент не ответило футболисту на его просьбу.

В «Ювентусе» рассматривают вариант с продажей нидерландского защитника Маттейса де Лигта, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и потратить освободившиеся деньги на зарплату Роналду. Как сообщает Tuttomercatoweb, летом «Ювентус» получит предложение в размере €131 млн о трансфере защитника.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За «Ювентус» он выступает с 2018 года.

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