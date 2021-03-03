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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Тоболу» в серии пенальти и остался без финала Суперкубка Казахстана

«Тобол» одержал победу над «Кайратом» и вышел в финал Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча ½-й состоялась сегодня, 3 марта, и завершилась в пользу костанайского клуба после серии пенальти. Турнир проходит в Туркестане.

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Первый тайм завершился ничьей 1:1. Счет во встрече на десятой минуте открыл полузащитник костанайцев Асхат Тагыберген. На 40-й сравнял хавбек «Кайрата» Небойша Косович.

Во втором тайме «Кайрат» повел в счете. На 67-й минуте команду вывел вперед форвард Артур Шушеначев. Но преимущество продержалось недолго. Всего за две минуты «Тобол» переломил ход встречи. Сначала на 74-й защитник Сергей Малый сравнял. А затем на 76-й в следующей же атаке полузащитник Серикжан Мужиков снова вывел вперед «Тобол». И снова команде, ведущей в счете, не удалось удержать преимущество. В добавленное время сравнял кыргызский полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов — 3:3. При этом в самой концовке у алматинцев красную карточку получил защитник Нуралы Алип.

Согласно правилам Суперкубка, при ничьей по итогам двух таймов команды сразу перешли к выявлению победителя в серии пенальти. И здесь точнее оказались футболисты «Тобола», которые в итоге праздновали победу.

В финале «Тобол» поспорит за трофей с «Астаной», которая накануне со счетом 2:0 обыграла в ½-й карагандинский «Шахтер». Матч состоится 6 марта. «Кайрат» и «Шахтер» 5 марта сыграют за третье место.

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