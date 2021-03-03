Тренер «Фиорентины» порассуждал о Кокорине и вспомнил о Платини

По мнению специалиста, футболисту нужно привыкнуть к новому чемпионату. Он также отметил, что россиянин обладает отличной техникой. Кроме того, Пранделли вспомнил о бывшем футболисте «Ювентуса» и сборной Франции Мишеле Платини. По словам тренера, хавбеку потребовалось полгода на адаптацию к серии А.