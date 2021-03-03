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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Вернулся после тяжелейшей травмы и стал только сильнее. Чем известен воспитанник «Астаны», призванный заменить Шомко

У него большой опыт выступлений за юношескую сборную Казахстана.

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В полуфинальном матче Суперкубка Казахстана — 2021 между «Астаной» и «Шахтером» в основном составе вышел 20-летний защитник столичных Саги Совет. Он отыграл 80 минут и стал одним из лучших на поле. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о молодом футболисте подробнее.

Прошлый сезон Совет, играющий на позиции левого защитника, на правах аренды провел в «Арыси» (ныне — «Туран»). Саги не просто неплохо отыграл в Первой лиге, но и стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба, набрав 33 процента голосов. В составе команды Совет провел 11 матчей в рамках второго дивизиона страны.

Футболист является уроженцем Шуского района Жамбылской области. В середине марта ему исполнится 21 год. Уже достаточно долгое время Саги принадлежит «Астане»: он играл за юношеские и молодежную команды «сине-желтых», а также является выпускником местного футбольного центра.

Команда
Астана

До «Астаны» Совет играл и тренировался в Республиканском колледже спорта, где в тот момент было собрано большое количество талантливых юных футболистов. Уже тогда Саги вызывался в юношескую сборную Казахстана до 15 лет.

В 2018 году Совет был частью юношеской сборной, выступавшей на Мемориале Гранаткина. С тех пор стал регулярно вызываться в национальную команду до 19 лет.

В том же году он был одним из важных игроков молодежки «Астаны». В сентябре того года защитник получил тяжелую травму — перелом голени. Это случилось в конце игры против дублирующего состава «Жетысу» в рамках Второй лиги. Саги выбыл из строя на долгий срок, после чего вернулся лишь в мае 2019 года.

В концовке 2018 года «Астана-М» стала чемпионом Второй лиги, а также поучаствовала в Юношеской Лиге УЕФА, где уступила лишь загребскому «Динамо». Но команда не забывала о Саги, которому в тот момент как никогда нужна была поддержка.

Отыграв вторую половину сезона-2019 в первой лиге, в следующей кампании Совет отправился в «Арысь», где и выдал классное выступление. Теперь он вернулся в «Астану», чтобы впервые провести полноценный сезон в статусе игрока основного состава.

На позицию левого защитника прямых конкурентов у Саги нет. При необходимости там может сыграть Антонио Рукавина или Абзал Бейсебеков, но основная роль должна достаться именно Совету. Все-таки нужно учитывать, что Абзал с Антонио являются футболистами старта. А Талгат Кусяпов, который также играет в защите слева, был отдан в аренду в родной «Каспий».

В игре с «Шахтером» Совет не затерялся, а временами действовал даже увереннее, чем его более опытные партнеры. С таким рвением у защитника все получится. Он обладает хорошим и мощным ударом с левой ноги, неплохо подключается к атакам и довольно цепок при обороне. Вряд ли кому-то из вингеров было бы комфортно оказаться на одной бровке с Советом.

Конечно, Совету будет трудно сходу заменить одного из ключевых футболистов последних лет — Дмитрия Шомко. Но с доверием тренерского штаба и при постоянной работе над собой у него будут все возможности вырасти в большого игрока.

Напомним, что финальная игра за Суперкубок страны пройдет в субботу, 6 марта.

Димаш Тулегенов

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