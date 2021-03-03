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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Роман Григорчук после ухода из «Астаны» завоевал второй трофей

Его команда играет в чемпионате Беларуси.

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Солигорский «Шахтер», который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, выиграл Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот трофей стал первым в истории клуба. «Горняки» завоевали его в матче с борисовский БАТЭ по пенальти, основное время завершилось нулевой ничьей. Интересно, что победный 11-метровый за «Шахтер» забил вратарь Александр Гутор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в январе 2020-го Григорчук покинул «Астану». В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. Под его руководством «Астана» выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

В прошлом сезоне вместе с «Шахтером» Григорчук стал чемпионом Беларуси. В его команде тогда также играл экс-форвард «Астаны» Жуниор Кабананга.

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