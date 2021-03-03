Роман Григорчук после ухода из «Астаны» завоевал второй трофей

Солигорский «Шахтер», который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, выиграл Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот трофей стал первым в истории клуба. «Горняки» завоевали его в матче с борисовский БАТЭ по пенальти, основное время завершилось нулевой ничьей. Интересно, что победный 11-метровый за «Шахтер» забил вратарь Александр Гутор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1OibBxmnE2Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в январе 2020-го Григорчук покинул «Астану». В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. Под его руководством «Астана» выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.