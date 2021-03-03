«Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий». Масудов оценил игру «Тобола» и «Кайрата» в Суперкубке Казахстана

«Матч второго полуфинала турнира в Туркестане получился чисто кубковым и боевым с обилием голевых моментов. Да, и те, и другие допускали много ошибок в обороне, но это не умаляет достоинств атакующих действий. Посмотрите, какие красивые мячи были забиты. Вызывает ли беспокойство оборона “Кайрата”? Я думаю, проблема в том, что они перешли на игру в три защитника. Это надо наигрывать. Я не знаю всех причин, почему были такие ошибки и несыгранность в оборонительных действиях. Такое надо на тренировках отрабатывать, а “с листа” спонтанно играть намного сложнее. Футболисты должны знать свою позицию, а когда там помещается третий защитник, все усложняется.

Что касается “Тобола”, то команда хорошо укомплектована. Они взяли Лобжанидзе, который был у меня в “Таразе”, Тони Силву, Манзорро пришелся ко двору. Все эти игроки качественные. От Манзорро исходят угрозы. Он и отдавать может, и сам решать эпизоды, как и произошло в матче с “Кайратом”. “Тобол” заслуженно победил. Хочу поздравить всех любителей с началом сезона. Его открытие удалось по всем статьям», — заявил он.