Из Китая готовы бежать даже в Россию. Что творится в ещё недавно богатейшей лиге мира

В течение нескольких лет китайские клубы взрывали рынок сумасшедшими трансферами, превращая местную Суперлигу в самую богатую лигу мира. Но теперь из Поднебесной поступают совсем другие новости: звёзды улетают одна за другой. На сегодняшний день в чемпионате Китая осталось всего пять игроков, которых Transfermarkt оценивает не менее чем в 10 млн евро — Оскар (16 млн), Седрик Бакамбу (15 млн), Талиска (12 млн), Паулиньо (11 млн) и Марко Арнаутович (10 млн). Очевидно, что и они не задержатся надолго, вернувшись при первой возможности в Европу. В китайском футболе происходит тотальная перезагрузка, приведшая, в частности, к тому, что прекратил своё существование чемпион страны «Цзянсу Сунин».

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Прежде всего, изменения связаны с введением потолка зарплат. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более 75,5 млн евро каждый год. При этом годовой доход легионера в высшем дивизионе чемпионата Китая должен составлять не более 3 млн евро до вычета налогов, а заработок всех иностранных игроков клуба ограничен размером в 10 млн евро. Средняя годовая зарплата местных игроков — ниже 376 тыс. евро, а максимальная — около 628 тыс. Сообщалось, что федерация футбола Китая также приняла ряд жёстких мер по наказанию за нарушения финансовых правил. Например, за превышение общекомандного лимита в 75,5 млн (сюда входят и доплаты легионерам с действующими контрактами) могут снять до 24 очков!

«Принятая политика направлена на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», — говорилось в заявлении федерации.

«Расходы представителей Суперлиги приблизительно в 10 раз выше, чем у клубов южнокорейской K-Лиги, и в три раза выше, чем у клубов японской J-лиги. Тем не менее наша сборная сильно отстаёт», — заметил в свою очередь глава руководящего органа китайского футбола Чэнь Сюань.

Кроме того, закрутили гайки и тем, кто даёт деньги. Федерация приняла решение о запрете упоминаний спонсоров в названиях команд. Это значит, что большинство клубов должны сменить имена (а вдобавок ещё и логотипы) до начала сезона-2021, чтобы получить право участвовать в соревнованиях.

Вот какие изменения произошли:

Прежнее название клуба Новое название клуба

«Гуанчжоу Эвергранд» ФК «Гуанчжоу»

«Гуанжоу Фули» «Гуанчжоу Сити»

«Ухань Чжоэр» ФК «Ухань»

«Хэбей Чайна Форчун» ФК «Хэбей»

«Хэнань Цзянье» «Хэнань Суншань Лунмэн»

«Циндао Хайню» ФК «Циндао»

«Чжэцзян Гринтаун» ФК «Чжэцзян»

«Шанхай СИПГ» «Шанхай Порт»

«Шанхай Гринлэнд Шэньхуа» «Шанхай Шэньхуа»

«Шаньдун Лунэн» «Шаньдун Тайшань»

«Шицзячжуан Эвер Брайт» «Цанчжоу Майти Лайонс» (клуб переехал в Цанчжоу)

У «Цзянсу Сунин» — отдельная история. В предыдущие годы этот состоятельный даже по местным меркам клуб нанимал на пост главного тренера Фабио Капелло и едва не выкупил у «Реала» Гарета Бэйла, а в сезоне-2020 впервые стал чемпионом Китая. Планировалось, что зимой обладатель золотых медалей поменяет название на ФК «Цзянсу» и будет представлять страну в азиатской Лиге чемпионов. Но 28 февраля Suning Commerce Group объявила о прекращении деятельности принадлежащих ей китайских футбольных клубов. Не только «Цзянсу Сунин», а ещё и молодёжной, детско-юношеских и женской команд. Причина в том, что Suning Group находится в непростом финансовом положении из-за долгов, поэтому её руководители приняли решение сконцентрироваться на основном направлении бизнеса — розничной торговле. Поскольку Suning Group владеет также миланским «Интером», возникают вопросы относительно будущего лидера Серии А. Ходят слухи о продаже итальянского клуба. Между тем, в Китае судьбу «Цзянсу Сунин» наверняка разделят и некоторые другие участники Суперлиги.

Богатые компании не просто так пришли в своё время в китайский футбол. Во-первых, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин большой поклонник игры, именно по его инициативе была проведена крупная реформа в стране: строились поля на территориях общеобразовательных школ, выпускались учебники футбола для детей. Си Цзиньпин хотел видеть конкурентоспособную сборную Китая. Вдобавок спонсоры получили мощные налоговые послабления — с 25% до 3%.

Но в новых реалиях у китайских клубов фактически нет возможности удержать дорогостоящих и высокооплачиваемых легионеров.

Ещё прошлым летом из Суперлиги уехали Эран Захави (перешёл в ПСВ) и Янник Карраско (мадридский «Атлетико» вернул бельгийца, выкупив его после аренды). Зимой с Китаем попрощались хорошо нам знакомые по выступлениям в чемпионате России Саломон Рондон (ЦСКА), Халк («Атлетико Минейро»), Ахмед Муса и Одил Ахмедов (оба до сих пор без клуба), а также Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Грациано Пелле («Парма»), Алекс Тейшейра (свободный агент) и другие известные футболисты. Тренеры, к слову, тоже. В январе «Далянь Про» покинул Рафа Бенитес.

Отразился на настроениях футболистов и коронавирус. Выступающие в Китае игроки надолго оставались без практики. Прошлый чемпионат стартовал только 25 июля и уложился в 3,5 месяца — финишировал в начале ноября. Перерыв между сезоном-2020 и сезоном-2021 получился даже длиннее — 4,5 месяца. Новый чемпионат должен стартовать 20 апреля. Сейчас ограничения тоже оказывают своё влияние. Известен случай, когда агент хотел пристроить в РПЛ играющего в Суперлиге футболиста, ссылаясь на то, что его клиент получил «красный» ковидный паспорт вместо «зелёного». Легионеры готовы бежать из Китая даже в Россию, где зарплаты и уровень лиги в последние годы также снизились. Рондон — не исключение. Говорят, даже Арнаутовича и Марека Гамшика предлагали зимой российским клубам, но ведь и у нас стали считать деньги. Финансовые аппетиты возрастных звёзд высоки для РПЛ.