Из Китая готовы бежать даже в Россию. Что творится в ещё недавно богатейшей лиге мира
Чемпион страны «Цзянсу Сунин» прекратил своё существование.
Чемпион страны «Цзянсу Сунин» прекратил своё существование.
В течение нескольких лет китайские клубы взрывали рынок сумасшедшими трансферами, превращая местную Суперлигу в самую богатую лигу мира. Но теперь из Поднебесной поступают совсем другие новости: звёзды улетают одна за другой. На сегодняшний день в чемпионате Китая осталось всего пять игроков, которых Transfermarkt оценивает не менее чем в 10 млн евро — Оскар (16 млн), Седрик Бакамбу (15 млн), Талиска (12 млн), Паулиньо (11 млн) и Марко Арнаутович (10 млн). Очевидно, что и они не задержатся надолго, вернувшись при первой возможности в Европу. В китайском футболе происходит тотальная перезагрузка, приведшая, в частности, к тому, что прекратил своё существование чемпион страны «Цзянсу Сунин».
Прежде всего, изменения связаны с введением потолка зарплат. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более 75,5 млн евро каждый год. При этом годовой доход легионера в высшем дивизионе чемпионата Китая должен составлять не более 3 млн евро до вычета налогов, а заработок всех иностранных игроков клуба ограничен размером в 10 млн евро. Средняя годовая зарплата местных игроков — ниже 376 тыс. евро, а максимальная — около 628 тыс. Сообщалось, что федерация футбола Китая также приняла ряд жёстких мер по наказанию за нарушения финансовых правил. Например, за превышение общекомандного лимита в 75,5 млн (сюда входят и доплаты легионерам с действующими контрактами) могут снять до 24 очков!
«Принятая политика направлена на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», — говорилось в заявлении федерации.
«Расходы представителей Суперлиги приблизительно в 10 раз выше, чем у клубов южнокорейской
Вот какие изменения произошли:
Прежнее название клуба Новое название клуба
«Гуанчжоу Эвергранд» ФК «Гуанчжоу»
«Гуанжоу Фули» «Гуанчжоу Сити»
«Ухань Чжоэр» ФК «Ухань»
«Хэбей Чайна Форчун» ФК «Хэбей»
«Хэнань Цзянье» «Хэнань Суншань Лунмэн»
«Циндао Хайню» ФК «Циндао»
«Чжэцзян Гринтаун» ФК «Чжэцзян»
«Шанхай СИПГ» «Шанхай Порт»
«Шанхай Гринлэнд Шэньхуа» «Шанхай Шэньхуа»
«Шаньдун Лунэн» «Шаньдун Тайшань»
«Шицзячжуан Эвер Брайт» «Цанчжоу Майти Лайонс» (клуб переехал в Цанчжоу)
У «Цзянсу Сунин» — отдельная история. В предыдущие годы этот состоятельный даже по местным меркам клуб нанимал на пост главного тренера Фабио Капелло и едва не выкупил у «Реала» Гарета Бэйла, а в сезоне-2020 впервые стал чемпионом Китая. Планировалось, что зимой обладатель золотых медалей поменяет название на ФК «Цзянсу» и будет представлять страну в азиатской Лиге чемпионов. Но 28 февраля Suning Commerce Group объявила о прекращении деятельности принадлежащих ей китайских футбольных клубов. Не только «Цзянсу Сунин», а ещё и молодёжной,
Богатые компании не просто так пришли в своё время в китайский футбол.
Но в новых реалиях у китайских клубов фактически нет возможности удержать дорогостоящих и высокооплачиваемых легионеров.
Отразился на настроениях футболистов и коронавирус. Выступающие в Китае игроки надолго оставались без практики. Прошлый чемпионат стартовал только 25 июля и уложился в 3,5 месяца — финишировал в начале ноября. Перерыв между сезоном-2020 и сезоном-2021 получился даже длиннее — 4,5 месяца. Новый чемпионат должен стартовать 20 апреля. Сейчас ограничения тоже оказывают своё влияние. Известен случай, когда агент хотел пристроить в РПЛ играющего в Суперлиге футболиста, ссылаясь на то, что его клиент получил «красный» ковидный паспорт вместо «зелёного». Легионеры готовы бежать из Китая даже в Россию, где зарплаты и уровень лиги в последние годы также снизились. Рондон — не исключение. Говорят, даже Арнаутовича и Марека Гамшика предлагали зимой российским клубам, но ведь и у нас стали считать деньги. Финансовые аппетиты возрастных звёзд высоки для РПЛ.
Анатолий Романов