«Я родился в Алматы и рад, что “Кайрат” стал чемпионом». Меркель сделал заявление о сборной Казахстана и рассказал правду о проблемах с паспортом

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель заявил, что не собирался выступать ни за какую другую сборную, кроме Казахстана. В интервью Transfermarkt уроженец Алматы рассказал, как радовался чемпионству «Кайрата», а также оценил шансы в отборе на чемпионат мира.

— Ты родился в Алматы. Интересны ли для тебя чемпионаты России или Казахстана с точки зрения твоей дальнейшей карьеры?

— Да, конечно, я говорю по-русски и, конечно, слежу за чемпионатами. Я определенно могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская премьер-лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул в РПЛ.

— Ты активно следишь за чемпионатом?

— Я смотрю РПЛ, когда у меня появляется время. Я считаю, что «Зенит» играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда с тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится «Ростов» и «Краснодар» с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол.

Сейчас мне также нравится то, что строится в «Рубине» и «Динамо». Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за «Кайрат», потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году.

— Осенью 2020 года у тебя произошла неприятная история с казахстанским паспортом. Местные СМИ обвинили тебя в том, что ты приобрел его незаконно и тем самым нарушил закон. Это также было названо причиной твоего отсутствия в национальной сборной осенью…

— СМИ сочинили много всего и преувеличили это для хорошего заголовка. Это все не правда. Я родился в Казахстане и провел там часть своего детства.

Таким образом, я был гражданином Казахстана с рождения и всегда имел право на получение паспорта. Однако осенью он истек, и федерация не успела вовремя его мне продлить. Это было причиной моего отсутствия на международных матчах осенью.

Команда Казахстан

Но Федерация футбола Казахстана хочет помочь мне как можно скорее продлить паспорт, чтобы я уже в марте мог снова вернуться в состав сборной и помочь своей команде в важных отборочных матчах.

Я конечно переживал, что не смогу помочь команде из-за бюрократических препон, но многие вещи затягиваются в данный момент из-за пандемии.

— Не только из-за этой истории может создаться впечатление, что СМИ Казахстана не всегда доброжелательно относятся к тебе.

— Несколько лет назад я уже принял решение не читать то, что там обо мне пишут СМИ — хорошее это или плохое. Однако, я тоже не могу объяснить это негативное отношение к себе.

Может быть, это потому, что я никогда не играл в Казахстане и многие думают, что у меня нет никакого отношения к стране и я просто очередной легионер, играющий за Казахстан по приглашению федерации или за деньги.

В истории сборной было несколько таких футболистов, и возможно этот негативный опыт влияет. Для меня, однако, большая честь играть за страну где я родился, и родину моих родителей.

— Впервые тебя пригласили в сборную в 2015 году, но после этого ты не играл за Казахстан более трех лет.

— И я без колебаний принял приглашение. Несмотря на то, что я получил футбольное образование в Германии, мои корни в Казахстане, и в современном мире сейчас вполне нормально иметь возможность называть две страны своей родиной.

В последнее время в футболе есть много положительных примеров. Такой замечательный игрок, как Денис Черышев, покинул свою родину примерно в том же возрасте, что и я, и вырос в Испании. Но он важный игрок для России и очень часто помогает своей команде.

Итак, при прочих равных условиях, почему я не могу играть за Казахстан? Надеюсь, что смогу убедить болельщиков и СМИ Казахстана в обратном своими выступлениями в предстоящих играх.

В 2015 году, всего через неделю после моей первой игры за Казахстан я порвал кресты и долгое время не мог играть. Последующие полтора года в «Бохуме» были для меня не очень хорошими, и у меня часто были незначительные травмы и не очень регулярная игровая практика. Только в Алмело я начал снова много играть и показывать свой уровень. А после хорошего первого круга, в начале 2019 года меня снова пригласили в сборную.

— Как ты оцениваешь свои шансы в отборочном цикле на чемпионат мира? Группа с чемпионами мира Францией, Украиной, Финляндией и Боснией — очень тяжелая.

— Удача в жеребьевке определенно была не на нашей стороне, и у нас получилась очень сложная группа. Мы стартуем против двух самых сильных соперников: Франции и Украины. Я не хочу давать фанатам ложную надежду, нужно оставаться реалистом. Но для нас как для команды эти игры — это еще и шанс проявить себя против сильнейших соперников и привлечь внимание к нашей сборной.

Мы должны быть полностью сосредоточены на этих играх, и каждый игрок должен отдавать все свои силы на поле. Наша цель должна заключаться в том, чтобы радовать наших болельщиков и дать им возможность гордиться своей cборной.

— Несколько лет назад ходили слухи, что ты можешь играть и за Россию. Были ли какие-нибудь разговоры с Российской футбольной федерацией об этом, и что из этого всего была правдой?

— Это были всего лишь слухи. Наверное, они появились потому, что я сказал в интервью одной русской газете, когда мне было 17 или 18 лет, что я болею за сборную России и могу себе представить однажды за нее сыграть. Однако это была юношеская фантазия и не имела ничего общего с реальностью.

С 2008 по 2010 год у России была очень сильная команда с Аршавиным и Жирковым. Они не зря прошли в полуфинал чемпионата Европы. Тогда каждый мигрант в Германии из бывшего Советского Союза болел за эту команду. Я все еще поддерживаю сборную России, если только они не играют против нас. (смеется).

Но что мне предлагали играть за сборную России — это неправда. Таких разговоров никогда не было. За свою карьеру я получил только одно приглашение играть за национальную сборную — и это сборная Казахстана.