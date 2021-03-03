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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021

«Астана» может выиграть шестой трофей. «Тобол» — первый.

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«Кайрат» утратил возможность сравняться с «Актобе» и приблизиться к «Астане» по числу побед в Суперкубке Казахстана, а «Тобол» имеет шанс впервые в своей истории завоевать данный трофей. Некоторые итоги полуфиналов турнира — в материале Vesti.kz.

«Астана» после победы над «Шахтером» является самой результативной командой в истории Суперкубков Казахстана. Столичный клуб, пять раз завоевывавший трофей, суммарно забил 12 мячей. У «Актобе» и «Кайрата» по пять голов и четыре у «Тобола».

К слову, «Астана» взяла реванш у «Шахтера» за поражение в Суперкубке-2013. Тогда «горняки» выиграли 3:2. В финале столичный клуб встретится с «Тоболом». Это будет второй матч соперников в рамках Суперкубка Казахстана. В 2011 году «Астана» выиграла 2:1.

Команда
Астана

Между тем, встреча «Кайрата» и «Тобола», завершивших основное время ничьей 3:3, побила рекорд Суперкубка Казахстана по числу голов в одном матче. Предыдущий был установлен во встрече 2013 года «Шахтер» — «Астана». Напомним, тогда было забито пять мячей, а «горняки» победили со счетом 3:2.

Самой невезучей командой в серии пенальти в рамках Суперкубка Казахстана является «Кайрат». Поражение от «Тобола» — второе в истории клуба в этом турнире. Первый раз в серии одиннадцатиметровых алматинцы проиграли «Астане» в 2015 году. Любопытно, что в 2016 «Кайрат» выиграл по пенальти у столичного клуба.

Что касается бомбардиров турнира, то самым результативным на данный момент является Сергей Струков, забивший три гола за «Актобе» в розыгрышах 2008 и 2009 годов. Из действующих участников турнира ближе всего к нему по этим показателям Марин Томасов. На счету лидера «Астаны» два мяча. Оба раза он отличился в матче 2018 года против «Кайрата» (3:0). Также по два гола у экс-игроков «Астаны» Жуниора Кабананги и Игоря Бугаева.

В случае успеха в финальном матче «Астана» завоюет шестой трофей. Столичный клуб сейчас — самый титулованный клуб Суперкубка Казахстана. На втором месте «Актобе», у которого три победы.

«Кайрат», проиграв в полуфинале, упустил возможность догнать «красно-белых» и приблизиться к «Астане». Что касается «Тобола», то костанайцы могут стать седьмым триумфатором в истории турнира. Ранее, помимо «Астаны», «Актобе» и «Кайрата», Суперкубок Казахстана выигрывали «Елимай», «Ордабасы» и «Шахтер».

Напомним, в матче за третье место, который будет сыгран пятого марта, сыграют «Кайрат» и «Шахтер». А в финале сойдутся «Астана» и «Тобол». Решающий матч пройдет на стадионе «Туркестан Арена» шестого марта.

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