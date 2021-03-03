Неопределенность: влияние выборов президента Королевского клуба на трансферы

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Сосьос клуба не могли воспользоваться своим правом голоса с 2006 года, когда был выбран Рамон Кальдерон. Это был последний раз, когда проводилось голосование на выборах президента Королевского клуба. После отставки Кальдерона в 2009, 2013 и 2017 годах кандидатура Флорентино Переса была единственной.

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Этим летом процесс выборов будет запущен вновь, хотя на данный момент ни один кандидат не заявил о своем намерении баллотироваться. Однако, если кто-то, кроме Флорентино, выдвинет свою кандидатуру, то выборы состоятся, а сроки выборов могут подтолкнуть действующее руководство к осуществлению трансферов после Евро-2021, которое пройдет с 11 июня по 11 июля. Предстоящий турнир может как повысить, так и снизить стоимость таких звёзд, как Мбаппе, Камавинга, Холанд и Погба, в зависимости от их результатов.

Возможность трансферов перед выборами

Руководство «Мадрида» перед выборами, как правило, не совершает крупных инвестиций, которые могут поставить под вопрос будущее клуба. На данный момент на «Мадрид» уже наложены обязательства по кредиту в 570 млн евро за реконструкцию стадиона.

Трансфер, например, Мбаппе представляет собой трату около 580 млн за шесть лет, если на этот срок будет подписан контракт: 150 млн трансфер из «ПСЖ» и более 430 млн зарплата футболиста. Трансфер Холанда на шесть лет будет стоить «Мадриду» около 270 млн: 150 млн за сделку и 120 млн зарплата.

Команда Реал

Сроки выборов

На срок выборов президента будут влиять и нерабочие дни с 1 по 31 августа — соответственно выборы пройдут до августа. Ла Лига завершится 23 мая, Лига Чемпионов — 29 мая. Логично предположить, что руководство клуба, скорее всего, объявит о выдвижении кандидатов в начале июня. У желающих выдвинуть свои кандидатуры будет 10 дней, чтобы сделать это. Если снова будет только Флорентино Перес, то его провозгласят президентом на следующий день, до начала чемпионата Европы.

В ином случае выборы пройдут в течение 15 дней, когда чемпионат Европы будет в разгаре. Если выборы не станут препятствием для усиления состава, то могут повлиять на даты заключения сделок. Может случиться так, что кандидаты постараются заключить договоренность с новой звездой и на этом построить свою предвыборную компанию. Всё станет известно в июне, когда будет объявлено о предстоящих выборах.