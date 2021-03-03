«Наполи» во второй раз в сезоне не сумел обыграть «Сассуоло»
В матче 25-го тура Серии А «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Наполи».
В матче 25-го тура Серии А «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Наполи».
Гости открыли счет в середине первого тайма после удара Лоренцо Инсинье, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено
Затем команды быстро обменялись забитыми мячами — на 33-й минуте «Сассуоло» повел после автогола Николы Максимовича, а уже на 38-й Петр Зелинский восстановил равенство. В компенсированное к первому тайму время Доменико Берарди реализовал пенальти и снова вывел «Сассуоло» вперед.
После перерыва защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо отличился на 72-й минуте, в концовке встречи Инсинье ударом с пенальти забил третий мяч гостей. Тем не менее, «Сассуоло» удалось уйти от поражения, реализовав еще один 11-метровый на пятой компенсированной минуте. Автором мяча стал Франческо Капуто.
Напомним, в первом круге «Сассуоло» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 2:0.
«Сассуоло» с 36 очками занимает 8-ю строчку в чемпионате, «Наполи» находится на 5-й позиции с 44 очками.