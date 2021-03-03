«Наполи» во второй раз в сезоне не сумел обыграть «Сассуоло»

Гости открыли счет в середине первого тайма после удара Лоренцо Инсинье, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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Затем команды быстро обменялись забитыми мячами — на 33-й минуте «Сассуоло» повел после автогола Николы Максимовича, а уже на 38-й Петр Зелинский восстановил равенство. В компенсированное к первому тайму время Доменико Берарди реализовал пенальти и снова вывел «Сассуоло» вперед.

После перерыва защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо отличился на 72-й минуте, в концовке встречи Инсинье ударом с пенальти забил третий мяч гостей. Тем не менее, «Сассуоло» удалось уйти от поражения, реализовав еще один 11-метровый на пятой компенсированной минуте. Автором мяча стал Франческо Капуто.

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Напомним, в первом круге «Сассуоло» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 2:0.