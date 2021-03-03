Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Монако
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Кротоне
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Беневенто
Верона
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кальяри
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фиорентина
Рома
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
31
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Анже
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Ним
21
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ланс
23
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
33
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Урал
30
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
22:56 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 1:1. На гол Матея Выдры гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо. Оба мяча были забиты в первом тайме.

«Лестер» набрал 50 очков и находится на третьем месте в чемпионате. В активе «Бернли» 29 очков, клуб занимает 15-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре 6 марта на выезде сыграет с «Брайтоном». «Бернли» в тот же день дома примет «Арсенал».

Читайте также
Бернли
1:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
КХЛ готова принять Панарина после скандала
Почему Тутберидзе не стоит жалеть провалившуюся Косторную
Россиянин обыграл Энди Маррея на турнире в Роттердаме
Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Кокорин против «Ромы» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь