«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 1:1. На гол Матея Выдры гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо. Оба мяча были забиты в первом тайме.

«Лестер» набрал 50 очков и находится на третьем месте в чемпионате. В активе «Бернли» 29 очков, клуб занимает 15-ю позицию.