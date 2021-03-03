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23:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» победил «Ренн» и вышел на первое место в чемпионате Франции

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Лион» на своем поле обыграл «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в пригороде Лиона завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте забил Уссем Ауар.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лион», набрав после 28 туров 59 очков, вышел на лидирующую позицию в чемпионате Франции. На втором месте идет «Лилль» (59), который уступает «Лиону» по дополнительным показателям, на третьем «ПСЖ» (57), у обоих клубов сыграно на один матч меньше. «Ренн» (38) располагается на 10-й строчке.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Брест» — «Дижон» — 3:1,

«Мец» — «Анже» — 0:1,

«Ницца» — «Ним» — 2:1,

«Сент-Этьен» — «Ланс» — 2:3.

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