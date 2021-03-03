«Лион» победил «Ренн» и вышел на первое место в чемпионате Франции

«Лион», набрав после 28 туров 59 очков, вышел на лидирующую позицию в чемпионате Франции. На втором месте идет «Лилль» (59), который уступает «Лиону» по дополнительным показателям, на третьем «ПСЖ» (57), у обоих клубов сыграно на один матч меньше. «Ренн» (38) располагается на 10-й строчке.