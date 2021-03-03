Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Кротоне
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Верона
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Рома
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Брест
Дижон
31
Футбол. Зарубежный
3.03
Лион
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Метц
Анже
01
Футбол. Зарубежный
3.03
Ницца
Ним
21
Футбол. Зарубежный
3.03
Сент-Этьен
Ланс
23
Футбол. Зарубежный
3.03
Бернли
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Сассуоло
Наполи
33
Футбол. Кубок России
3.03
Уфа
Урал
30
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
3 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Агробизнес» выбил «Шахтер» из Кубка Украины

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Агробизнеса» из Волочиска в дополнительное время обыграли донецкий «Шахтер» в четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:0. На 52-й минуте игрок «Шахтера» Алан Патрик не смог реализовать пенальти, а в первом тайме дополнительного времени единственный мяч забил Богдан Семенец (96). На 109-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве после удаления Давида Хочолавы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперник выступающего в первой лиге «Агробизнеса» по полуфиналу станет известен по результатам жеребьевки.

Читайте также
 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
КХЛ готова принять Панарина после скандала
Почему Тутберидзе не стоит жалеть провалившуюся Косторную
Россиянин обыграл Энди Маррея на турнире в Роттердаме
Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Кокорин против «Ромы» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь