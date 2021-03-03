«Агробизнес» выбил «Шахтер» из Кубка Украины
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Агробизнеса» из Волочиска в дополнительное время обыграли донецкий «Шахтер» в четвертьфинальном матче Кубка Украины.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Агробизнеса» из Волочиска в дополнительное время обыграли донецкий «Шахтер» в четвертьфинальном матче Кубка Украины.
Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:0. На 52-й минуте игрок «Шахтера» Алан Патрик не смог реализовать пенальти, а в первом тайме дополнительного времени единственный мяч забил Богдан Семенец (96). На 109-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве после удаления Давида Хочолавы.
Соперник выступающего в первой лиге «Агробизнеса» по полуфиналу станет известен по результатам жеребьевки.