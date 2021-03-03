Клопп: Сложно владеть мячом чаще, чем делает это «Челси». Тухель многое изменил
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 29-м туре АПЛ.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 29-м туре АПЛ.
«Думаю, сложно владеть мячом больше, чем делает это “Челси”. Они немного изменились с момента прихода Томаса Тухеля. Позвольте мне сказать, что нужно успешно сыграть в каждой линии, чтобы добиться результата. Нужно обороняться, когда они перекатывают мяч, много работать. Они также будут обороняться исходя из ситуации и искать пространство для контратак. Нельзя сказать, что “Ливерпулю” нужно проявить особенное терпение. В
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 4 марта. Начало — в 23:15 мск.