Клопп: Сложно владеть мячом чаще, чем делает это «Челси». Тухель многое изменил

«Думаю, сложно владеть мячом больше, чем делает это “Челси”. Они немного изменились с момента прихода Томаса Тухеля. Позвольте мне сказать, что нужно успешно сыграть в каждой линии, чтобы добиться результата. Нужно обороняться, когда они перекатывают мяч, много работать. Они также будут обороняться исходя из ситуации и искать пространство для контратак. Нельзя сказать, что “Ливерпулю” нужно проявить особенное терпение. В какие-то моменты — да, в другой ситуации надо будет работать более активно. Надо проявить творческий подход, но также и проявить желание играть в обороне. Это топ-команда, очень требовательная к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все вопросы», — сказал Клопп.