Гризманн остался на скамейке запасных в трех матчах подряд впервые с сезона-2014/15

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн начал матч на скамейке запасных. Для француза это 3-я игра подряд, где он остается в запасе. Как сообщает Mundo Deportivo, такое случилось с Гризманном впервые с сезона-2014/15, когда он только перешел в «Атлетико» и «Реала Сосьедад».