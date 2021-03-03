Гризманн остался на скамейке запасных в трех матчах подряд впервые с сезона-2014/15
3 марта на «Камп Ноу» проходит ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей». Встреча началась в 23:00 по московскому времени.
3 марта на «Камп Ноу» проходит ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей». Встреча началась в 23:00 по московскому времени.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн начал матч на скамейке запасных. Для француза это 3-я игра подряд, где он остается в запасе. Как сообщает Mundo Deportivo, такое случилось с Гризманном впервые с сезона-2014/15, когда он только перешел в «Атлетико» и «Реала Сосьедад».
В сезоне-2020/21 Гризманн провел 35 матчей за «Барселону» забив 12 голов и отдав 10 результативных передач.