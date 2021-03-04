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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Тухель многое изменил в игре «Челси». Это будет очень интересный матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура АПЛ с «Челси».

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Источник: AP 2020

«Мы уже увидели у обновлённого «Челси» чёткую идею. Эта идея заключается в контроле мяча и смене тактической схемы. Томас Тухель сразу же стал добиваться нужных результатов, но также и успел узнать побольше о своей команде. Он многое изменил в игре синих. Их команда сделала шаг вперёд, и сейчас нам предстоит с ней сыграть. Это будет очень интересно.

«Ливерпуль» - «Челси»: сделай ставку на матч 04.03.2021 (18+)
Футбол

Англия 2020/2021
Тур 29, 4.03.2021, 23:15

Ливерпуль-Челси-

Довольно сложно владеть мячом больше, чем «Челси». Я так скажу: в четверг нам требуется успешно сыграть в каждой линии, чтобы добиться результата. Нужно защищаться, когда они перекатывают мяч, много работать на каждом участке поля. Когда мяч будет у нас, не то чтобы мы столкнемся с глубокой обороной, да и мяч у нас не все время будет. Они будут обороняться, опираясь на ситуацию на поле, и искать пространство для разящих контратак.

Нельзя сказать, что надо будет проявить особую терпеливость. В какие-то моменты — да. Но надо будет работать более активно, проявить творческий подход, а также желание играть в обороне. Нужно терпение.

«Челси» — это топ-команда, очень требовательная к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все их вопросы", — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Матч 29-го чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится 4 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:15 мск.

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