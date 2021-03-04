Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче серии А
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» с крупным счетом обыграли «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» с крупным счетом обыграли «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 5:1. В составе «Аталанты» голы забили Робин Госенс (12-я минута), Хосе Паломино (48), Луис Муриэль (50), Йосип Иличич (58) и российский полузащитник Алексей Миранчук, вышедший на замену на 63-й минуте. У гостей отличился Симеон Нванкво (23).
«Аталанта», продлившая победную серию в чемпионате до четырех матчей, с 49 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Кротоне» (12) располагается на последней строчке.
В другом матче игрового дня «Фиорентина» на своем поле проиграла «Роме» — 1:2. Голы забили Леонардо Спинаццола (49-я минута), отправивший затем на 60-й минуте мяч в свои ворота, и Амаду Диавара (89). Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 52-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Остальные матчи среды завершились следующим образом:
«Беневенто» — «Верона» — 0:3,
«Дженоа» — «Сампдория» — 1:1,
«Кальяри» — «Болонья» — 1:0,
«Милан» — «Удинезе» — 1:1.