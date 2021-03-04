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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче серии А

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» с крупным счетом обыграли «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 5:1. В составе «Аталанты» голы забили Робин Госенс (12-я минута), Хосе Паломино (48), Луис Муриэль (50), Йосип Иличич (58) и российский полузащитник Алексей Миранчук, вышедший на замену на 63-й минуте. У гостей отличился Симеон Нванкво (23).

«Аталанта», продлившая победную серию в чемпионате до четырех матчей, с 49 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Кротоне» (12) располагается на последней строчке.

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В другом матче игрового дня «Фиорентина» на своем поле проиграла «Роме» — 1:2. Голы забили Леонардо Спинаццола (49-я минута), отправивший затем на 60-й минуте мяч в свои ворота, и Амаду Диавара (89). Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 52-й минуте, но результативными действиями не отметился.

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Остальные матчи среды завершились следующим образом:

«Беневенто» — «Верона» — 0:3,

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«Дженоа» — «Сампдория» — 1:1,

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«Кальяри» — «Болонья» — 1:0,

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«Милан» — «Удинезе» — 1:1.

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