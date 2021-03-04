«Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юссуф Поульсен (63-я минута) и Хван Хи Чхан (88). На 26-й минуте форвард «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст не смог реализовать пенальти.