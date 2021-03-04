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01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Миранчук забил классный гол за «Аталанту». У него уже пять мячей в Италии

Российский полузащитник признаётся, что ему очень нравится в Бергамо.

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Источник: Reuters

Алексей Миранчук опять забил за «Аталанту»! Теперь у российского полузащитника пять голов и одна голевая передача в 20 играх в составе бергамасков, причём в общей сумме бывший «железнодорожник» провёл на поле приблизительно 540 минут (это шесть полных матчей). Миранчук чувствует себя в команде Джан Пьеро Гасперини всё более и более комфортно, успешно адаптируется к Италии и Серии А. Перед встречей 25-го тура Серии А с «Кротоне» он в интервью на YouTube-канале «Аталанты» рассказал о своих эмоциях от получения приза игроку месяца.

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«Не ожидал, но очень рад получить награду, потому что для меня это очень важно, — признался Алексей. — Это придаст мне уверенности. Я вижу, как относятся ко мне фанаты, все, кто переживает за меня в России, в Италии, везде. Очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь и уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде, и победы придут. Я очень счастлив, что меня здесь так принимают, так ко мне относятся. Ради этого, ради любви ко мне буду стараться делать всё для фанатов. В чём заключается разница между лигами Италии и России? На этот счёт можно разговаривать очень долго. Скажу, что разница большая. Поэтому, конечно же, я сделал этот выбор, перешёл сюда, потому что уверен, что вышел на новый уровень. Здесь выше интенсивность, здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать. Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще — мне нравится Бергамо. Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: “Forza Atalanta!” (“Вперёд, “Аталанта”!” — Прим. “Чемпионата”) Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут».

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«Аталанта» спокойно разобралась с занимающим последнее место в чемпионате «Кротоне». Бергамаски забили пять мячей на любой вкус, причём результативно сыграл даже Йосип Иличич (гол плюс голевая передача), хотя многие опасались, что он из-за конфликта с Гасперини разделит судьбу убранного из команды Папу Гомеса. Правда, хозяева создали себе небольшие проблемы, пропустив курьёзный гол на 23-й минуте. Кристиан Ромеро с Ремо Фройлером не поняли друг друга, после чего аргентинец махнул мимо мяча, а нигерийский форвард «Кротоне» Симеон Нванкво получил возможность убежать к воротам.

Миранчук как обычно вышел на замену — на 63-й минуте, уже при счёте 4:1 в пользу «Аталанты». Алексей мог отличиться уже через минуту после появления на поле. Маттео Пессина поделился с ним мячом в штрафной, и россиянин с правой ноги пробил в дальний нижний угол примерно с одиннадцатиметровой отметки. Тогда Миранчуку чуть-чуть не повезло — мяч пролетел рядом со штангой. Зато на 84-й минуте наш легионер блестяще завершил атаку «Аталанты», приняв передачу от центрфорварда Дувана Сапаты возле линии штрафной «Кротоне». Алексей подработал мяч правой ногой и после короткой, едва уловимой паузы пробил с левой. Теперь удар получился бильярдным: мяч от штанги влетел в сетку ворот гостей.

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Статистика Миранчука: 21 касание мяча, два удара (один в створ), 15 точных передач из 15, а также по одному отбору, перехвату, фолу и попаданию в офсайд.

По окончании игры счастливый российский полузащитник принимал заслуженные поздравления от партнёров.

Анатолий Романов

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5:1
Первый тайм: 1:1
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