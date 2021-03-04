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01:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном матче Кубка Испании и вышла в финал

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Севильей».

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Источник: AP 2020

Матч прошёл в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:0.

Основное время матча завершилось со счётом 2:0. Усман Дембеле открыл счёт на 12-й минуте. Под самый занавес матча арбитр удалил игрока «Севильи» Фернандо. Уже в компенсированное к основному времени матча Жерар Пике удвоил преимущество своего клуба и перевёл матч в овертайм. В первом дополнительном тайме Мартин Брайтвайт забил третий мяч в ворота «Севильи», поставив окончательную точку в этой встрече. На 103-й минуте гости остались вдевятером после удаления Люка де Йонга.

Напомним, в первом матче «Севилья» обыграла «Барселону» со счётом 2:0.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире. В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».

Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса.

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