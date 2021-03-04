Магия Головина погасла. «Монако» проиграл впервые в году
Россиянин вышел в основе, но его команда не смогла добиться даже ничьей со «Страсбуром».
Россиянин вышел в основе, но его команда не смогла добиться даже ничьей со «Страсбуром».
Грустно признавать, что для нас праздник — простое попадание Александра Головина в стартовый состав «Монако». Но это так: несмотря на результативную зиму, хавбек сборной России остается для главного тренера Нико Ковача футболистом ротации, но не основы. Хорват, правда, уверял всех, что все дело в здоровье Головина, и перед встречей со «Страсбуром» подчеркнул: «Когда медицинский штаб нас уведомит в том, что все в порядке, то Александр будет в основе».
В среду Головин вышел в стартовом составе своей команды всего лишь второй раз в 2021 году, но мы могли рассчитывать на фейерверк, ведь предыдущий выход Александра в основе — против «Нима» — закончился
Однако на этот раз Ковач отвел Головину совсем другую роль. В февральской игре с «Нимом» монегаски действовали по схеме 4−4−2, и наш хавбек в первом тайме отвечал за правый фланг, а во втором — за левый. На этот раз княжеская команда использовала расстановку 3−4−2−1, которую Ковач в последнее время стал применять особенно часто. Она помогла «Монако» обыграть «Нант», «ПСЖ» и «Брест», но во всех этих встречах с первых минут место одного из двух оттянутых форвардов занимал Диоп. Сейчас Ковач отправил в пару к Фолланду Головина, над ними расположился снайпер «Монако» Бен Йеддер.
Увы, с игры наш хавбек в этом матче ничего не создал и отметился одним неточным ударом. Был традиционно активен на бровке, даже получил по лицу от соперника на 2-й минуте, пусть и случайно. Но основная угроза от Головина исходила со «стандартов».
Когда его нет, угловые и штрафные подает кто угодно: Агилар, Сидибе, Фабрегас… Когда Головин на поле — все стандартные положения его. В этом матче наш полузащитник подал четыре угловых «Монако», но с каждым из них «Страсбур» справился. Правда, один штрафной в исполнении Головина в первом тайме едва не привел к голу, но счет остался нулевым.
К Ковачу есть вопросы: непонятно, зачем он в феврале переключился на 3−4−2−1, ведь с 4−4−2 «Монако» был эффективен. Другой вопрос, что в блоке с двумя чистыми форвардами Головину нет места. Это доказал второй тайм, когда гости перешли на 4−4−2. После тройной замены на 60-й минуте Головин переместился на правый фланг, но там пользы команде не принес. Для россиянина эта позиция слишком узкопрофильная.
Почему? Неужели россиянину проще выходить на замену, когда противники подустали? Вряд ли: Головин не раз доказывал, что способен забивать когда угодно. Но не в этом матче.
Стоит отметить, что весь «Монако» сыграл слабо. «Страсбур» по игре выглядел чуть предпочтительнее, а по ударам разгромил претендента на титул — 17:5. И в добавленное время фаворит