Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
3.03
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
3.03
Лилль
Марсель
20
Футбол. Зарубежный
3.03
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Нант
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта
Кротоне
51
Футбол. Зарубежный
3.03
Беневенто
Верона
03
Футбол. Зарубежный
3.03
Дженоа
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Кальяри
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Милан
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Фиорентина
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
09:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магия Головина погасла. «Монако» проиграл впервые в году

Россиянин вышел в основе, но его команда не смогла добиться даже ничьей со «Страсбуром».

Наверх

Грустно признавать, что для нас праздник — простое попадание Александра Головина в стартовый состав «Монако». Но это так: несмотря на результативную зиму, хавбек сборной России остается для главного тренера Нико Ковача футболистом ротации, но не основы. Хорват, правда, уверял всех, что все дело в здоровье Головина, и перед встречей со «Страсбуром» подчеркнул: «Когда медицинский штаб нас уведомит в том, что все в порядке, то Александр будет в основе».

В среду Головин вышел в стартовом составе своей команды всего лишь второй раз в 2021 году, но мы могли рассчитывать на фейерверк, ведь предыдущий выход Александра в основе — против «Нима» — закончился хет-триком и голевой передачей россиянина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако на этот раз Ковач отвел Головину совсем другую роль. В февральской игре с «Нимом» монегаски действовали по схеме 4−4−2, и наш хавбек в первом тайме отвечал за правый фланг, а во втором — за левый. На этот раз княжеская команда использовала расстановку 3−4−2−1, которую Ковач в последнее время стал применять особенно часто. Она помогла «Монако» обыграть «Нант», «ПСЖ» и «Брест», но во всех этих встречах с первых минут место одного из двух оттянутых форвардов занимал Диоп. Сейчас Ковач отправил в пару к Фолланду Головина, над ними расположился снайпер «Монако» Бен Йеддер.

Увы, с игры наш хавбек в этом матче ничего не создал и отметился одним неточным ударом. Был традиционно активен на бровке, даже получил по лицу от соперника на 2-й минуте, пусть и случайно. Но основная угроза от Головина исходила со «стандартов».

Этот матч подтвердил, что для «Монако» россиянин очень важен.

Когда его нет, угловые и штрафные подает кто угодно: Агилар, Сидибе, Фабрегас… Когда Головин на поле — все стандартные положения его. В этом матче наш полузащитник подал четыре угловых «Монако», но с каждым из них «Страсбур» справился. Правда, один штрафной в исполнении Головина в первом тайме едва не привел к голу, но счет остался нулевым.

Во время загрузки произошла ошибка.

К Ковачу есть вопросы: непонятно, зачем он в феврале переключился на 3−4−2−1, ведь с 4−4−2 «Монако» был эффективен. Другой вопрос, что в блоке с двумя чистыми форвардами Головину нет места. Это доказал второй тайм, когда гости перешли на 4−4−2. После тройной замены на 60-й минуте Головин переместился на правый фланг, но там пользы команде не принес. Для россиянина эта позиция слишком узкопрофильная.

На 73-й минуте Головина заменили. И, конечно, для него эта игра выдалась одной из худших в этом сезоне.

Почему? Неужели россиянину проще выходить на замену, когда противники подустали? Вряд ли: Головин не раз доказывал, что способен забивать когда угодно. Но не в этом матче.

Стоит отметить, что весь «Монако» сыграл слабо. «Страсбур» по игре выглядел чуть предпочтительнее, а по ударам разгромил претендента на титул — 17:5. И в добавленное время фаворит все-таки пропустил. Победу «Страсбура» можно даже назвать заслуженной, а для «Монако» это почти катастрофа — все три конкурента набрали по три очка, а команда Ковача проиграла впервые с декабря. Впереди — кубковая встреча с «Ниццей».

Во время загрузки произошла ошибка.
Страсбур
1:0
Первый тайм: 0:0
Монако
 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Сумасшедшая победа «Барселоны» в Кубке Испании
Овечкин сорвался и зарядил клюшкой между ног дерзкому американцу
Русский игрок уделал любимчика Канады. Михеев обогнал Макдэвида
«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина (видео)
Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться
Российский боец хочет провести поединок с Тони Фергюсоном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь